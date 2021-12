Marca: il Real Madrid può ingaggiare Haaland e Mbappé in estate

Avrebbe del clamoroso quanto potrebbe accadere in Spagna: il Real Madrid sarebbe pronto a fare follie per portare in casa blancos gli attuali due giocatori più forti del pianeta, Erling Haaland e Kylian Mbappé. Se per il francese, inseguito molto da vicino in estate, pare essere tutto fatto per il suo passaggio in estate al Real Madrid, diversa è la situazione per il norvegese. Haaland ha tantissimi estimatori, tra cui il Barcellona, ma i rapporti tra il presidente Florentino Perez con l’agente del giocatore Mino Raiola e alcuni dirigenti del Borussia Dortmund potrebbero spingere l’attaccante a vestire la maglia del Real Madrid per un dream team da paura. FOTO: Marca