Marca: il Real Madrid ascolta le offerte per Isco. Ma lo spagnolo…

Il Real Madrid è disposto ad ascoltare le offerte per Isco. E’ quanto svelato pochi minuti fa dall’autorevole Marca, sempre molto vicina alle vicende delle Merengues. Il club di Florentino Perez, si legge, ha necessità di fare cassa e il nome del fantasista spagnolo è uno di quelli da monitorare con molta attenzione nelle prossime settimane. Per il momento lo stesso Isco non sembra affatto intenzionato a lasciare Madrid, ma molto dipenderà dalla volontà di Zinedine Zidane. Intanto il Real – secondo la sopracitata fonte – è pronto a trattare un’eventuale cessione di Isco…

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid