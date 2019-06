Marca: “Il Real aveva offerto 130 milioni per Joao Felix. Ma ormai è dell’Atletico”

Joao Felix sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Dopo le indiscrezioni spagnole dei giorni scorsi, ora manca soltanto l’annuncio ufficiale per il trasferimento del gioiello portoghese alla corte di Diego Simeone. Intanto, oggi l’autorevole Marca svela un curioso retroscena: il Real Madrid di Florentino Perez negli ultimi giorni ha fatto un tentativo disperato per Joao Felix, mettendo sul piatto 130 milioni di euro (80 di parte fissa e 50 di bonus). La risposta del Benfica è stata un secco no, confermando la cifra della clausola da 120 milioni da pagare in un’unica soluzione. E l’Atletico presto ufficializzerà la chiusura dell’affare.

Foto: Twitter ufficiale Benfica