Marca, il Real a caccia di un rinforzo in mediana: tra i nomi c’è anche Fabian Ruiz

Il Real Madrid è pronto ad investire su un centrocampista nella prossima sessione di mercato. A gennaio gli sforzi dei Blancos saranno tutti concentrati per rinforzare la mediana. La dirigenza sta valutando diversi profili, ma la corsa si sarebbe ridotta a tre giocatori. Come si legge su Marca, il primo obiettivo di Zidane sarebbe Eriksen del Tottenham, un interesse reso ancor più forte dalla sua situazione contrattuale (è in scadenza a giugno). La trattativa resta però complicata, e così le alternative porterebbero ai nomi di Fabian Ruiz e Van de Beek. Il centrocampista del Napoli piace molto a Zidane, ma sarà difficile convincere De Laurentiis a privarsene. Per l’olandese, invece, l’Ajax pretende una cifra tra i 60 e i 70 milioni di Euro.

Foto: Marca