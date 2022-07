Marca: il Dortmund pensa a un vice Haller e vuole anticipare tutti per Simeone

Dopo lo stop forzato di Haller a causa del tumore ai testicoli, il Borussia Dortmund è alla ricerca di un centravanti che possa sostituire l’ex Ajax. Stando quanto riportato da Marca, Giovanni Simeone è uno dei candidati per ricoprire il vuoto lasciato da Haaland, prima, e Haller, poi. Il club tedesco – si legge – sarebbe pronto a venire in Italia già durante la prossima settimana, giovedì prossimo per l’esattezza, per incontrare l’Hellas Verona. Ricordiamo che sul Cholito si è mosso in anticipo il Napoli che ha in pugno il centravanti argentino. Quella tra gli scaligeri e il Napoli è un’operazione che andrà in porto non appena il club partenopeo chiuderà la cessione di Andrea Petagna al Monza. Vedremo se il Dortmund andrà fino in fondo, come riportato da Marca, oppure se il Napoli riuscirà a chiudere prima la cessione di Petagna e, successivamente, affondare il colpo per Simeone.

Foto: Instagram Hellas Verona