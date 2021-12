Marca: il Betis Siviglia pensa al ritorno di Dani Ceballos

Dani Ceballos è pronto a tornare in campo dopo il brutto infortunio rimediato ai giochi olimpici di Tokyo alla caviglia sinistra. Il giocatore, rimasto in estate al Real Madrid proprietario del suo cartellino, potrebbe presto lasciare i blancos. Ceballos è corteggiato dalla sua ex squadra, il Betis Siviglia, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Per poterlo ingaggiare ora il Betis dovrà risolvere alcuni problemi economici interni, altrimenti tutto sarà rimandato all’estate: ma il destino di Ceballos sembra essere quello di far ritorno in biancoverde. FOTO: Twitter Real Madrid