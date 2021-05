Marca: Hazard sul mercato, la decisione del Real Madrid

“Il Real mette Hazard sul mercato”, è questa la rivelazione del quotidiano spagnolo Marca. Rendimento troppo altalenante per il belga con il Real che ha perso la pazienza. Due anni fa è arrivato da star, ma infortuni e tante altre circostanze, hanno messo Eden fuori dai giochi. Tutte le offerte che arriveranno per l’ex Chelsea saranno sicuramente ascoltate e prese in considerazione da Florentino Perez.

FOTO: Sito Ufficiale Real Madrid