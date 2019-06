Marca: Fornals al West Ham tutto fatto, al Villarreal 27 milioni

A gennaio vi abbiamo parlato dei retroscena della trattativa Napoli-Fornals con il Villarreal che non ha voluto privarsi del centrocampista per una cifra inferiore a quella della clausola. In più la situazione in classifica degli spagnoli non era affatto semplice e quindi l’affare non andò in porto. Ora dalla Spagna sono sicuri che il classe ’96 dirà addio al Sottomarino Giallo per abbracciare il West Ham. Il quotidiano Marca infatti ha rivelato che il club di Londra verserà i 27 milioni di euro previsti dalla clausola per portare in Premier League. Pablo Fornals.

Foto: Marca