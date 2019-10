Marca: Eriksen non rinnova, il Tottenham è pronto a venderlo già a gennaio

Già nell’ultima sessione di calciomercato, il nome di Christian Eriksen è stato tra i più chiacchierati in ottica di un possibile trasferimento multi-milionario. Il centrocampista danese del Tottenham è stato infatti a lungo corteggiato da diverse squadre, con il Real Madrid praticamente sempre in testa all’elenco delle pretendenti. Alla fine il classe ’92 è rimasto a Londra Nord, ma le possibilità che si tratti di una soluzione solo temporanea crescono di giorno in giorno, soprattutto se le parti non raggiungono un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza già il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Marca, dopo l’ennesimo “no” da parte di Eriksen al prolungamento, il presidente Daniel Levy si sarebbe convinto dell’inevitabile separazione e avrebbe dato mandato ad alcuni dei suoi uomini di valutare le proposte di cessione per gennaio, in modo da non perdere il calciatore a parametro zero a fine stagione. Davanti a tutti c’è sempre il solito Real, il cui zoppicante cammino stagionale porterà molto probabilmente a colpi di una certa caratura nel mercato di riparazione. E se Paul Pogba è sempre stato l’obiettivo numero uno per Zidane, Eriksen non è da meno. Il Tottenham proverà ad aspettare fino a questo inverno nella speranza che il danese si decida a rinnovare, ma in caso contrario è pronto a farne a meno già alla prima occasione utile.

Foto: twitter Tottenham