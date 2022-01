Marca: Dembélé alle corde, se non rinnova finirà fuori rosa

Sta diventando un caso la situazione di Ousmane Dembélé al Barcellona: il francese non sembra convinto del rinnovo con i catalani e i blaugrana chiedono risposte. Se non dovesse arrivare la firma sul contratto il primo passo sarà quello di metterlo sul mercato di gennaio in modo da liberare un posto per il tesseramento di Ferran Torres, se Dembélé non accettasse nessuna destinazione resterebbe in Catalogna da separato in casa senza mai più indossare la maglia del Barcellona.

Foto: Twitter Barcellona