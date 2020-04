David Beckham è intenzionato a rinforzare a dovere la sua Inter Miami e, secondo quanto riporta l’autorevole Marca, nei giorni scorsi è stato effettuato un sondaggio per Diego Costa. L’ex Chelsea è legato all’Atletico Madrid con un contratto valido fino al 2021. Qualora dovesse arrivare un’offerta importante per il 31enne, i Colchoneros potrebbero prenderla in considerazione.