Marca: Barcellona, occhi su Junior Firpo del Betis. Due le possibili contropartite

Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Junior Firpo, terzino sinistro classe 1996 di proprietà del Betis Siviglia. I blaugrana, nella scorsa stagione, hanno avuto a disposizione solo Jordi Alba nel ruolo di laterale mancino, e hanno bisogno di un nuovo innesto. Tramontata l’ipotesi Filipe Luis, i catalani hanno messo gli occhi sul giocatore del club andaluso, terzino di spinta che ha una clausola rescissoria di 50 milioni, ma il Betis è aperto ad una negoziazione con i campioni di Spagna avendo oltretutto già trovato il suo sostituto: Alfonso Pedraza. Il Barcellona, però, potrebbe inserire nell’operazione un altro terzino sinistro per garantire il doppio giocatore nel ruolo agli andalusi. Due le ipotesi: Cucurella e Miranda. Il primo è dell’Eibar, ma i catalani hanno il diritto di recompra e potrebbero controriscattarlo a 4 milioni per poi girarlo al Betis; il secondo è attualmente impegnato con la Spagna Under 19 (dove ha segnato al debutto nella manifestazione). Due possibilità, per i catalani, di abbassare le richieste del Betis.

Foto AS