Marca: “Bale allo Jiangsu Suning, chiusura entro sabato. L’ingaggio…”

Gareth Bale si appresta a salutare il Real Madrid per volare in Cina. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora dalla Spagna arrivano importanti conferme: secondo quanto svelato dall’autorevole Marca, il trasferimento del gallese allo Jiangsu Suning sarebbe ormai in dirittura. Mancano soltanto gli ultimissimi dettagli, ma l’operazione – si legge – si dovrebbe chiudere entro la giornata di sabato. Bale firmerà con lo Jiangsu un contratto triennale con un ingaggio da 22 milioni di euro netti a stagione.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid