Marca: Atletico scatenato, accordo totale per Hermoso. Sulle cifre…

Mario Hermoso si appresta a salutare l’Espanyol. L’Atletico Madrid, in pole da settimane, ha chiuso l’operazione per il difensore classe ’95, come rivela Marca. I Colchoneros avevano già raggiunto un’intesa con il giocatore per un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro netti a stagione, ora anche il via libera dell’Espanyol che ha accettato un’offerta molto inferiore rispetto alla clausola da 40 milioni. Dopo aver bloccato Trippier, l’Atletico si assicura le prestazioni di Hermoso.

Foto: AS