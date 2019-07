Marca: Atletico Madrid, proposto un nuovo contratto a Filipe Luis. I dettagli

Fresco vincitore della Copa America con il Brasile, Filipe Luis dovrà decidere presto il suo futuro. Svincolato dallo scorso 30 giugno dall’Atletico Madrid e accostato a diverse squadre, il laterale mancino si sente ancora in grado di poter dire la sua nel calcio che conta. Tra le opzioni che potrebbe percorrere però non sarebbe da escludere anche quella di una clamorosa permanenza all’Atletico. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, i Colchoneros avrebbero offerto un nuovo contratto a Filipe Luis: sul piatto una proposta annuale con l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione legata al numero di presenze. Nelle prossime ore è attesa una decisione definitiva.

Foto: AS