Marca: Atletico, caccia a un attaccante low cost. Tra Morata e Diego Costa…

Con la partenza di Griezmann, l’Atletico Madrid cerca un rinforzo in attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivela l’autorevole Marca, il profilo indicato da Diego Simeone è ben preciso: ai Colchoneros serve un attaccante low cost, esperto, che garantisca un apporto immediato e che conosca molto bene il campionato spagnolo. Il motivo? L’intenzione del Cholo è quella di avere a disposizione un ricambio importante in modo tenere sempre alta la concentrazione di Diego Costa e Morata, due calciatori che tendono ad abbassare la qualità delle loro prestazioni senza un’adeguata concorrenza nel loro ruolo. Una strategia che l’Atletico presto metterà in atto…

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid