Marca annuncia: Pallone d’Oro a Lewandowski. Messi battuto. Jorginho solo quinto

Il noto quotidiano sportivo spagnolo, Marca è sicuro: il Pallone d’Oro 2021 è stato vinto da Robert Lewandowski. Secondo quanto si legge, il bomber polacco avrebbe battuto al fotofinish Leo Messi, sul podio, terzo, Benzema.

La cerimonia ufficiale si avrà il 29 novembre prossimo a Parigi e ufficializzerà il vincitore, dopo che l’edizione 2020 è stata abolita causa Covid.

Marca ha pubblicato la classifica finale del premio dopo le votazioni della settimana scorsa di giornalisti, capitani e allenatori delle Nazionali. E secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano spagnolo, si è voluto premiare il centravanti del Bayern Monaco in particolare per quanto fatto in queste due stagioni super.

Sarebbe solo quinto Jorginho, a cui non sono bastate le vittorie dell’Europeo con l’Italia e della Champions League con il Chelsea. Il grande deluso invece è Cristiano Ronaldo, solo nono, non accadeva da 11 anni (2010) che non finiva sul podio.

Questa la classifica dei primi 20 posti pubblicata da Marca:

1 – Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

2 – Leo Messi (PSG)

3 – Karim Benzema (Real Madrid)

4 – Mohamed Salah (Liverpool)

5 – Jorginho (Chelsea)

6 – Kylian Mbappe (PSG)

7 – N ‘Golo Kanté (Chelsea)

8 – Erling Haaland (Borussia Dortmund)

9 – Cristiano Ronaldo (Manchester United)

10 – Kevin de Bruyne (Manchester City)

11 – Gianluigi Donnarumma (PSG)

12 – Luka Modric (Real Madrid)

13 – Giorgio Chiellini (Juventus)

14 – Harry Kane (Tottenham)

15 – Bruno Fernandes (Manchester United)

16 – Ruben Dias (Manchester City)

17 – Romelu Lukaku (Chelsea)

18 – Pedri (Barcellona)

19 – Neymar (PSG)

20 – Riyad Mahrez (Manchester City)

Foto: Twitter Champions