Marc Cucurella si racconta senza filtri: “Il Real Madrid è la squadra migliore d’Europa”

10/11/2026 | 10:51:15

Direttamente dal ritiro della nazionale spagnola, Marc Cucurella è intervenuto ai microfoni di El Partidazo de COPE, toccando vari temi caldi del suo impatto con il mondo Blancos dopo il trasferimento estivo dal Chelsea. Il laterale mancino ha analizzato la crescita della squadra guidata da José Mourinho e il percorso intrapreso in questo avvio di stagione. Analizzando il momento di forma e l’identità tattica del gruppo, Cucurella ha evidenziato il lavoro fatto per trovare la giusta quadra: “Abbiamo dovuto capirci un po’ tutti. Non abbiamo fatto molta preparazione, avevamo un allenatore nuovo e non abbiamo potuto allenarci praticamente: io ho giocato una sola amichevole e avevamo bisogno di conoscerci”, ha spiegato il difensore. Alla domanda se il Real sia attualmente la squadra da battere in Europa, la risposta è stata netta: “Noi. Veniamo da un ottimo periodo e la squadra è molto solida. Il PSG? Non guardo molto le loro partite, a dire il vero. È molto forte, ma in questo momento la migliore è il Real Madrid”. Non è mancato un passaggio sul rapporto con il tecnico José Mourinho, descritto da Cucurella in modo del tutto inedito rispetto alla narrazione comune: “L’immagine che si ha di lui è diversa, in positivo. È molto vicino ai giocatori, una bravissima persona, gli piace parlare e scherzare. Lo si ascolta perché è il capo, anche se a me, per esempio, non mette soggezione. Bisogna fare quello che dice”. Spazio anche a un simpatico retroscena social e di spogliatoio legato al celebre tatuaggio con il volto del CT De la Fuente: “Non me ne pento, a dire il vero. Qualcuno mi dice di tatuarmi la faccia di Mourinho… Ricordo che Mourinho mi ha mandato una foto del mio petto con il suo volto tatuato”. ​Nel corso dell’intervista, Cucurella ha speso parole importanti anche per Vinicius Jr, chiamato a superare un momento delicato: “Lo noto, ma bisogna capirlo: da cinque anni è uno dei migliori giocatori al mondo. Ha voglia di allenarsi, ci prova e credo che per qualità ribalterà la situazione, sicuro. Se segnasse tre gol a partita nessuno gli direbbe niente. La cosa più importante per noi è che torni al massimo livello, perché se è nel suo prime abbiamo una squadra fortissima”. Infine, una menzione speciale per il talento turco Arda Güler, indicato come la sorpresa più grande all’interno dello spogliatoio madrileno: “Potrei dirti Mbappé, Bellingham, Courtois… ma te ne dico uno che passa un po’ inosservato, Arda Güler. Quando è in campo la squadra gioca meglio. È quello che mi ha sorpreso di più”.

Foto: instagram Cucurella