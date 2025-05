Marani: “Critiche per le seconde squadre? Appartengono al sistema, non solo alla Serie C”

06/05/2025 | 09:55:57

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato a Tuttosport, spostando il tema sulle seconde squadre.

Queste le sue parole: “Intanto in questo momento ci sono due squadre impegnate nei playoff per la promozione in Serie B e una nei playout per evitare la retrocessione in Serie D. È la dimostrazione che le seconde squadre appartengono al sistema, non solo alla Serie C. Posso solo ripetere i complimenti alla maturità dei nostri club: non è da tutti accettare nel proprio campionato società provenienti da altri”.

Dei playoff, questo è il pensiero di Marani: “È la fase più attesa della stagione. È un format unico a livello europeo, un torneo nel torneo. Qualcuno lamenta che chi arriva davanti in campionato sia penalizzato: in realtà la statistica dice che otto volte su nove ha vinto una seconda o una terza”.

Foto: X lega Pro