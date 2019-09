Maran: “Siamo sulla strada giusta. Giocando così possiamo colmare gap importanti”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro il Genoa. Queste le sue parole: “Abbiamo preso la strada giusta, sapendo che per prevalere bisogna sempre dare il 100%. Ci pesava non aver fatto punti in casa ed oggi siamo riusciti a rimediare. Oggi siamo riusciti a trovare più continuità di gioco, anche rispetto alla gara di Parma. Purtroppo nel finale ci siamo abbassati, ma abbiamo trovato una grande reazione. Merito della squadra per quanto ci ha creduto. Simeone? Incarna lo spirito di questa squadra. Se giochiamo così possiamo colmare gap tecnici importanti. Chi scende in campo sa di dover mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra”, ha chiuso Maran.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari