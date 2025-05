Maran: “Salvezza di cuore e grinta. Futuro? Non ne parlo oggi”

13/05/2025 | 23:32:50

Rolando Maran, allenatore del Brescia, in conferenza stampa ha parlato della salvezza raggiunta all’ultima giornata in Serie B.

Queste le sue parole: “Siamo riusciti a portare a casa la vittoria aggrappandoci alle ultime energie, alle ultime risorse nervose. È stato un anno complicato, da fuori non si è neanche percepito quanto”. La felicità per la permanenza in Serie B è palpabile: “Non so neanche dire quanto. Brescia merita di stare in questa categoria, non di meno”. Un traguardo che arriva al termine di una stagione vissuta sulle montagne russe, tra difficoltà e momenti di grande tensione. Maran ha ripercorso i momenti più delicati dell’annata, senza nascondere le difficoltà vissute: “Oggi è bello raccontarlo, con la salvezza in tasca. Ma è stato complicato”. L’allenatore ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale della città e dei tifosi: “Bello vedere come la città si è unita quando più ne avevamo bisogno, sono felicissimo. Non ci siamo mai sentiti abbandonati. Un grandissimo risultato, paragonabile a quello della scorsa stagione”. Il merito della salvezza, secondo Maran, va condiviso con tutto il gruppo: “Quando sembrava tutto perso, sono stato chiaro con i ragazzi. Ho creduto in loro, in questa squadra e nelle sue qualità morali. Nel finale ci hanno dato tanto perché sono fantastici”.

L’allenatore, pur lasciando intendere qualche sassolino nella scarpa, preferisce non sbilanciarsi: “Qui a Brescia è sempre complicato, ma adesso c’è troppa emozione per parlare. Non mi voglio sbilanciare”.

