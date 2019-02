Maran: “I rigori contro di noi e contro l’Inter hanno avuto un eco mediatico diverso. Spero che…”

Queste le parole di Rolando Maran, allenatore del Cagliari, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter: “Dobbiamo mettere in campo una prestazione maiuscola: di qualità, sacrificio e coraggio. Nel segno della continuità. I rigori assegnati contro di noi e contro l’Inter hanno avuto un eco mediatico ben diverso. Spero che domani non ci siano condizionamenti. Cambierò qualche uomo rispetto a Genova, non solo lo squalificato Deiola, dobbiamo andare in campo convinti di poter fare risultato. Vedo un’Inter molto coesa in questo momento. Ho a che fare con grandi professionisti, il loro rispetto di tutto e tutti mi permette di creare una sana competizione. In casa abbiamo fallito poche volte dal punto di vista dell’atteggiamento. Se ci sarà comunione d’intenti sono convinto si possa fare una grande partita. L’aspetto caratteriale sarà fondamentale. La carica agonistica dovrà essere il nostro motore, a prescindere dall’avversario che abbiamo davanti. Nella preparazione di questa gara personalmente è stata importante l’analisi della partita d’andata”, ha chiuso Maran alla vigilia della sfida con l’Inter.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari