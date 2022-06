Maran-Pisa al traguardo. Il sorpasso ieri sera prima delle 23, De Rossi aveva detto no

Rolando Maran si avvia a diventare il nuovo allenatore del Pisa. Ormai non ci sono più dubbi e dovrebbe verificarsi qualcosa di clamoroso per modificare gli scenari. Esattamente quanto vi avevamo anticipato ieri sera prima delle 23, parlando di sorpasso e spiegando come non ci fossero le condizioni per Daniele De Rossi, indicato da più parti come il favorito. Maran in arrivo, sarà lui a guidare il Pisa nella prossima stagione.

Foto: Twitter Cagliari