Maran: “Momento negativo. Dopo la sconfitta con la Lazio si è rotto qualcosa”

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, è intervenuto così a Sky Sport dopo la sconfitta (la quarta di fila in campionato) contro il Milan: “Primo tempo giocato alla pari, abbiamo sofferto la loro fisicità perché cercavano spesso Ibra, ma avevamo avuto l’occasione grossa con Nandez. Il primo tempo abbiamo giocato meglio noi. Poi dopo abbiamo concesso un gol facile, in un momento in cui condiziona la gara. Dopo quell’episodio non siamo stati più bravi a riprenderci. E’ un momento negativo, che va a influire anche sulla fluidità e su quello che puoi mettere in campo. Non siamo stati capaci di mettere in pratica quello che erano i nostri presupposti. Si è rotto qualcosa dopo la sconfitta con la Lazio. Sarà nostro obiettivo toglierci dalla testa quel brutto ricordo, ma dobbiamo togliercelo dalla testa, siamo sesti in classifica”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari