Maran: “Mi dispiace tanto per Pavoletti, sono state dette tante inesattezze che ci hanno reso complicata la settimana. Domani servirà cuore”

L’allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli. Ecco una parte delle sue parole nella consueta conferenza stampa.

Ecco una parte delle sue parole.

“È stata una settimana un po’ particolare e complicata: abbiamo una partita troppo importante da affrontare. Sono state dette tante cose, volevo dare anche la mia visione: mi dispiace intanto per Leo, cercheremo di essere forti per aiutarlo. Sono uscite tante inesattezze che ci hanno reso complicata la settimana, ma ci hanno anche rafforzato, perché siamo un gruppo forte: così ne usciamo. Ho visto come abbiamo lavorato e come siamo andati in campo. Domani dobbiamo dare un grandissimo segnale: sappiamo che saremo sostenuti e aiutati come in ogni partita fin qui. So che i tifosi veri vogliono bene a questa maglia, quindi pensiamo a domani, perché servirà davvero un grande cuore. Sono convinto che più di tutte le altre volte questa sia l’opportunità da sfruttare, proprio perché ha in sé una serie di valori per tutto l’ambiente. Servirà davvero tutto il nostro cuore e quello dei tifosi, che sono sicuro non mancherà. Siamo il sesto miglior attacco, che ultimamente sta concedendo troppo. Dipende da noi capire a che livello siamo, ma dovremo essere bravi a sfruttare le nostre abilità“. Var? “Io credo che un episodio visto in televisione non possa avere diverse interpretazioni: credo che anche la possibilità del challenge non cambi granché”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari