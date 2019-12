Maran: “La nostra forza è il gruppo. Inter agli ottavi? Abbiamo l’obbligo di provarci”

Il Cagliari conferma il buon andamento in campionato anche in Coppa Italia. I rossoblù hanno battuto per 2 a 1 la Sampdoria, conquistando gli Ottavi di Finale della competizione. Un risultato prestigioso, come confermato dall’allenatore dei sardi, Rolando Maran, in conferenza stampa: “La cosa importante era passare il turno mostrando un’identità chiara anche oggi. I ragazzi stanno dando tutto, mantenendo lo stesso piglio. Sono felice perché questo testimonia il grande lavoro che fanno questi ragazzi, è un giusto premio per loro“.

Cerri

“Sono felice lui, così come per Ragatzu, dato che entrambi hanno trovato il gol. Ma tutti quelli che sono scesi in campo, da Deiola a Oliva a Walukiewicz, tutti hanno dimostrato grande attaccamento”.

Gruppo Cagliari

“Il gruppo è la nostra forza, tutti hanno grande voglia di venire alla ribalta. Ora ci siamo guadagnati gli ottavi contro l’Inter, cosa che non deve passare in secondo piano. Noi cerchiamo di onorare tutte le gare allo stesso modo. Siamo motivati a far bene e dobbiamo provarci sempre”.

Foto: Twitter Cagliari