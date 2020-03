Maran: “Il cuore non è bastato, chiediamo scusa ai tifosi. Ora dobbiamo rialzare la testa”

Queste le parole di Rolando Maran, tecnico del Cagliari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro la Roma: “Averci creduto fino alla fine non è bastato, serviva più robustezza, cosa che oggi è mancata. Abbiamo concesso troppo facilmente e ci siamo complicati la vita. I ragazzi stanno cercando di dare il massimo, ma in questo momento c’è un po’ di paura ad affrontare degli situazioni difensive, e ne vengono fuori episodi che paghiamo a caro prezzo. Nei frangenti più favorevoli gli episodi non ci sono girati a favore. Al di là dell’errore di Pellegrini ci sono state altre situazioni nelle reti subite. Vedo la squadra applicarsi, poi nei momenti decisivi perde quell’attenzione che in A è determinante. C’è dispiacere per i tifosi, per il presidente, per chiunque voglia bene a questa squadra. Ci scusiamo per questa mancata vittoria, è questo il dato che conta più di tutti. Il fatto di vedere questo cuore fino alla fine significa che al di là degli errori che facciamo c’è la volontà di non mollare. In questo momento possiamo solo scusarci per questa mancata vittoria, che è il dato che conta più di tutti, al di là del grande cuore e dei tre gol contro la Roma. I dati sono questi, non possiamo nasconderci. Abbiamo una serie di cose che non fanno alzare la testa, noi invece dobbiamo alzarla. E per farlo dobbiamo guardarci in faccia e dirci le cose”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari