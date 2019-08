Maran: “I nuovi arrivi hanno alzato il tasso tecnico. Sappiamo di poter crescere”

Dopo un mercato scoppiettante, il Cagliari affronterà domani la neo-promossa Brescia nella prima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida alle Rondinelle, il tecnico rossoblu Rolando Maran ha parla in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “C’è gran voglia di iniziare, con la consapevolezza che siamo una squadra che può e vuole crescere ancora. C’è l’emozione di ripartire per una stagione che deve dare grandi soddisfazioni, soprattutto per la piazza. Sono arrivati giocatori che hanno aumentato il tasso tecnico, partendo già da una buona base. Non mi piace fare tabelle, dobbiamo essere bravi a vivere settimana dopo settimana. Mi tengo sempre uno spiraglio per eventuali cambiamenti, ma le cose sono abbastanza definite. È probabile che Nainggolan resti davanti alla difesa. Nandez è arrivato da poco con noi, dopo aver giocato tanto in Sudamerica: come condizione avrebbe bisogno di qualche allenamento in più, ma è un’occasione per lui per poter essere inserito in squadra, anche dal primo minuto. Pinna probabilmente sarà titolare. Sicuramente l’arrivo di tanti leader aiuta lo spogliatoio, perché saper gestire le difficoltà senza che questo influisca sulla prestazione è fondamentale“.

Foto: twitter ufficiale Cagliari