Maran: “Godiamoci questa vittoria, i tre punti ci devono dare una spinta”

Dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina, che avvicina sempre di più il Cagliari alla zona salvezza, il tecnico dei rossoblu Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo dei pazzi, in senso positivo. Godiamoci questa vittoria, contro la Fiorentina, che è una grande squadra. Siamo stati sciagurati negli ultimi minuti, arrivano 3 punti, che ci devono dare una spinta“. Sul momento della sua squadra afferma: “Siamo cresciuti in tutto, ma è anche vero che in un certo periodo ci allenavamo in 12. Ora sta tornando la squadra che era prima, ora vogliamo dare continuità a queste prestazioni. Ora la sosta, cerchiamo di recuperare e fare il tifo per i nostri ragazzi in Nazionale“. Alla domanda sulla differenza di rendimento tra casa e trasferta risponde: “Sta diventando una fobia. Dobbiamo costruire le nostre prestazioni secondo questo atteggiamento, siamo vicini a fare le cose per bene“. Poi sul gol annullato a Cigarini: “Doveva essere benevolo il portiere e toccarla!“. Infine su Joao Pedro: “I complimenti glieli faccio sempre, perché gioca per la squadra. Ieri in conferenza stampa avevo puntato su di lui“.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari