Maran: “Gira tutto male, certi episodi ci condizionano. Ora dobbiamo reagire”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il ko di San Siro contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo stati condizionati dall’autorete, fino a quel momento eravamo in controllo. Poi certi episodi rovinano le fasi successive e questo non deve succedere. Dobbiamo cercare di preparare la partita di sabato col Parma nel migliore dei modi. Purtroppo in questo momento ci gira tutto male, non siamo fortunati negli episodi. In ogni caso anche noi ci mettiamo del nostro. L’atteggiamento della squadra è quello giusto, forse ci manca un po’ di convinzione. Tra infortuni e situazioni strane subiamo gol al primo tiro in porta, questo fa perdere determinazione. Noi abbiamo comunque avuto le nostre occasioni, visto che Donnarumma ha fatto due parate incredibile. Dobbiamo reagire alle avversità e riprendere il nostro cammino”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari