Maran: “Faremo preoccupare il Napoli. Oliva è pronto anche dal 1′ minuto”

Reduce da due vittorie consecutive, il Cagliari affronterà domani il Napoli nella quinta giornata di Serie A. Rolando Maran, tecnico rossoblu, ha intanto presentato la sfida in conferenza stampa: “Incontriamo forse la squadra più difficile che ci sia da incontrare. Ha tantissime alternative sia come giocatori che come tipologia, tra forza fisica e tecnica. Ma partite come queste sono opportunità, l’anno scorso siamo stati davvero vicini a fare risultato: ricordate tutti come finì. Il Napoli ha un potenziale enorme ma abbiamo lavorato su alcuni aspetti e accorgimenti che, secondo me, faranno preoccupare loro. Dobbiamo esaltare le nostre qualità, limitando le loro risorse. Ci sarà da sacrificarsi molto, perché il Napoli ti fa correre tanto in fase di non possesso, ma dovremo essere bravi noi nell’altra fase. Dobbiamo avere quella sana pazzia che ci permette di fare meglio, sia nei rapporti tra noi che sul campo. Dobbiamo essere compatti, precisi e pure esuberanti: questo spirito per me è carburante per poter andare oltre le possibilità. Oliva è assolutamente pronto per giocare anche dal 1′. È un ragazzo che ha lavorato molto da quando è arrivato ed è cresciuto molto sia fisicamente che tatticamente“.

Foto: twitter Cagliari