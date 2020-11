Maran: “Dobbiamo recuperare la condizione, oggi la squadra ha costruito”

Il tecnico del Genoa, dopo la sconfitta contro il Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Così Rolando Maran: “Nel derby eravamo riusciti ad essere più fluidi, ma se analizziamo gli episodi abbiamo tirato in porta più di domenica. Purtroppo abbiamo preso gol malamente, e questo ha complicato la partita. Noi eravamo alla quarta partita in undici giorni, e nel derby avevamo speso molto. Si sono create difficoltà oggettive, ma la squadra comunque ha costruito. Scamacca? È un peccato che il suo gol sia arrivato così tardi. Non abbiamo mai rinunciato, avremmo potuto pareggiare. Probabilmente l’iniezione di fiducia di un gol ci avrebbe dato qualche energia in più. Abbiamo cambiato molto nelle ultime settimane per aumentare la pericolosità davanti. Poi dobbiamo recuperare la forma di alcuni giocatori: Pjaca, Destro e altri giocatori come Lerager e Zajc sono rimasti a casa quindici giorni.”

Foto: youtube Maran