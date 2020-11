Maran: “Dispiace per la positività di Zapata, non riusciamo a venire fuori da questo momentaccio”

Rolando Maran ha parlato dell’ennesimo caso di Covid-19 di un suo giocatore, ai microfoni dei canali ufficiali del Genoa:

“Zapata positivo? Seguiremo i protocolli come abbiamo fatto finora, dispiace per Cristian e per la squadra.

Questo momento nero non intende passare, non riusciamo a venirne fuori”.