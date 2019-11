Maran: “C’è tanta rabbia. Olsen? Reazione sbagliata su Lapadula, ma è giusto il rosso per entrambi”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, dopo il pareggio per 2-2 in casa del Lecce è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “C’è tanta rabbia, è una partita in cui fino a pochi minuti dalla fine eravamo avanti di due reti. Nel giro di un minuto si è complicato tutto, anche a causa di nostri errori. E’ un peccato, dobbiamo migliorare. Siamo rimasti in dieci e poi in nove nel giro di pochi secondi, c’è stato il rischio di non portare a casa nulla. C’è rammarico, perché avremmo potuto portare a casa il massimo risultato. Olsen? Parlerò con lui a mente fredda, ha sbagliato, ma è un ragazzo che si impegna sempre al massimo. Probabilmente ha reagito in maniera sbagliata ad una mezza provocazione. Il rosso a Lapadula? Sia lui che Olsen si affrontano, credo che sia giusta la sanzione per entrambi”, ha chiuso Maran.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari