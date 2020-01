Maran: “Cagliari, che personalità. Pareggio meritato. Nainggolan? Un trascinatore”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 in casa dell’Inter: “Nainggolan? Un valore assoluto per noi. È un trascinatore, nel finale mi aveva chiesto di aspettare per il cambio e gli avevo chiesto se riusciva ad andare avanti. Ma solo perché ha dato veramente tutto. Siamo venuti qui con grandissima personalità, avendo la supremazia del possesso palla. Questo deve far pensare. Abbiamo fatto bene, con il piglio di una squadra che sa cosa vuole. Ai ragazzi devo fare i complimenti, il pareggio è meritato. Obiettivi? Siamo al sesto posto dopo oltre metà di campionato. Non vogliamo lasciare nulla di intentato, ma sappiamo che la strada è molto ripida. Sono contento di esserci ritrovati in questo momento difficili. E adesso dimostriamo di essere ancora più forti”, ha chiuso Maran.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari