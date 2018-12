Maradona, svanisce il sogno promozione: finale persa e rissa sfiorata con i tifosi. Il video

Serata da dimenticare per Diego Armando Maradona. I suoi Dorados di Sinaloa perdono 4-2 in casa dell’Atletico San Luis e vedono svanire il sogno promozione dopo la vittoria per 1-0 nella gara d’andata. Al termine del match Maradona, scortato dalla polizia all’uscita dallo stadio, è stato deriso dai tifosi della squadra di casa, appena promossi: l’ex calciatore del Napoli ha perso la testa e ha provato a colpire qualcuno, fermato solo dagli uomini della sicurezza che hanno evitato la rissa.

Video muestra como Diego Armando Maradona intenta golpear a aficionado cuando le gritan en coro “#Maradona se la come” en la final donde gana #SanLuis vs #Dorados pic.twitter.com/UzRT3r6PWe — El Heraldo SLP (@ElHeraldoSLP) December 3, 2018

Foto: Twitter Jistarena