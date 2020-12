Maradona sulle banconote da 1000 pesos: presentata la proposta al Senato argentino

Diego Armando Maradona è scomparso lo scorso 25 novembre e gli omaggi al suo mito non si fermano. Come riporta La Nación, in Argentina, la senatrice Norma Durango del gruppo Frente de Todos, ha proposto ieri che vengano stampate banconote di corso legale da 1000 pesos (circa 110 euro al cambio ufficiale) con l’immagine del campione. La proposta prevede la Banca centrale stampi per il 50 per cento delle banconote da 1000 pesos, o di valore superiore, del 2021 da una parte l’effige di Maradona e dall’altra il momento del secondo gol all’Inghilterra ai Mondiali del 1986.

Foto: Twitter Gimnasia La Plata