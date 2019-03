Maradona sulla mancata convocazione di Aguero: “Scaloni non ha la televisione?”

Duro attacco di Diego Armando Maradona nei confronti del ct dell’Argentina Lionel Scaloni, per la mancata convocazione del Kun Aguero. L’attaccante del Manchester City non è stato chiamato per le amichevoli di marzo della seleccion contro Venezuela e Marocco. Nella conferenza stampa post partita, l’allenatore dei Dorados ha commentato così: “Scaloni si era rinchiuso in un convento o non ha la televisione? Cose deve dimostrare il ‘Kun’ per essere convocato, e’ il primo goleador del City, un giocatorone!”. Poi sul ritorno in nazionale di Leo Messi dice: “Mi conforta, vedremo un buon calcio”.

Foto: Mundo Deportivo