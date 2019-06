Maradona saluta i Dorados: “Grazie, mi avete fatto sentire a casa. Oggi purtroppo devo fermarmi”

Maradona lascia i Dorados. L’avventura dell’ex giocatore del Napoli e della Nazionale argentina sulla panchina della squadra della seconda divisione messicana termina per motivi medici. Con un messaggio postato sul proprio profilo Instagram il Pide de Oro ha ringraziato così: “Ciao a tutti. Volevo chiarire che il mio addio ai Dorados ha a che vedere con la mia salute. Oggi purtroppo devo farmi da parte e lasciare il club dove mi hanno fatto sentire come se fossi a casa mia. Ringrazio tutti quelli che ne fanno parte, dal presidente Antonio Núñez ai tifosi che ci accompagnano sempre. Ringrazio anche Jorgealberto Hank e Cristian Bragarnik per la loro serietà e responsabilità. E anche il mio corpo tecnico e i miei giocatori che si sono giocati due finali promozione consecutive. Oggi però devo pensare a me stesso e alla mia salute. I medici mi chiedono di fermarmi, perché passano gli anni e ogni volta sento più dolore. Devo fare due operazioni che ho rinviato tempo fa. Grazie a Dio nessuna è pericolosa, però ci vuole tempo e riposo per farle e credo che questo sia il momento. Sinceramente non so come spiegarvelo, però ringrazio tutti quelli che mi pensano sempre. Spero di aver lasciato in alto il nome del club e dire alla gente dei Dorados che saremo uniti per sempre. A presto!”

Foto: Marca