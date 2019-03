Maradona risponde a Kempes: “Nessun rivale? Guarda con chi ho giocato”

“La differenza tra Maradona e Messi? Leo ha dovuto spodestare Ronaldinho e poi vedersela con Cristiano Ronaldo mentre Diego non aveva rivali”. Queste parole di Mario Kempes, ex giocatore e campione del Mondo con l’Argentina nel ’78, non sono piaciute a Diego Armando Maradona. El pibe de Oro non ha fatto attendere la sua risposta e con un post su Instagram ha voluto elencare tutti i giocatori contro cui ha giocato: “Come si può dire che non avevo rivali al mio tempo? Ho giocato contro Baggio, Van Basten, Valderrama, Matthaus, Hagi, Stoichkov, Laudrup, Prosinecki, Romario, Futre, Gullit, Scifo, Bochini, Robson, Magic Gonzalez, Francescoli, Kempes, Antognoni, Cubillas, Rummenigge, Platini, Zico , Keegan e molti altri. Il mio rispetto e il mio ricordo per tutti loro”.

Foto: Marca

