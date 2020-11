Maradona ricoverato in ospedale: problemi di ansia e depressione

Dopo la notizia rilanciata nella notte italiana di ieri dall’Argentina, Maradona è rimasto ricoverato in una clinica di La Plata per problemi legati alla salute mentale e non fisica. E’ stato dunque escluso un ricovero per conoravirus. Ricoverato solo a scopo precauzionale, come ribadito anche dal medico personale del Pibe de Oro: “È molto debilitato. Il ricovero è stato deciso di comunque accordo con lo stesso Maradona per realizzare una serie di esami clinici. Ma resta un quadro clinico complesso.” Si parla di anemia, ansia e depressione dovuta anche a un calo di peso. “Non si tratta di ictus né di Coronavirus, come qualcuno ha invece erroneamente ipotizzato. Maradona può tornare a casa quando vuole” ha chiuso il medico Leopoldo Luque.

Foto: AFA – Twitter