Maradona, parla l’ex medico: “La morte di Diego? Per me è stato un suicidio. Aveva già tentato di togliersi la vita a Cuba”

Alfredo Cahe, medico storico di Diego Armando Maradona per più di trent’anni è stato intervistato da America Tv, per il programma Intratables. Queste le sue parole: “C’è un precedente che non viene preso in considerazione: quando Diego si trovava a Cuba, tentò il suicidio puntando con la sua macchina un autobus. Si salvò per una casualità. Diego aveva difficoltà a parlare perché aveva una lesione cerebrale e perché gli psicofarmaci che assumeva non erano adeguati. La sua morte? Per me un suicidio, Diego era stanco. La sua ex fidanzata mi aveva detto che non voleva più vivere e che era stanco della vita“.

Foto: Twitter Gimnasia la Plata