Maradona: “Mertens? In nessun posto al mondo sarebbe amato come a Napoli”

Diego Armando Maradona, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato dei numeri da urlo di Dries Mertens che lo ha da poco scavalcato nei marcatori all time del Napoli: “Per me non è stato un dispiacere. Anzi, l’ho applaudito, Mertens. Quando ha fatto gol ho pensato al Napoli in vantaggio e non certo a me. ​Io le vedo tutte, le partite; soprattutto quelle di Coppa dei Campioni. Col Salisburgo è stata emozionante, non bellissima, ma bella perché quando si vince è sempre bello. Verso l’addio? Mi piacerebbe fare qualcosa affinché questo non accada. ​A Mertens posso dire che se è giusto e sacrosanto per un professionista cercare sempre più ricchi ingaggi, è vero anche che in nessun altro angolo del mondo si sentirebbe amato, rispettato, coccolato e importante come a Napoli. Allora, caro presidente, questo ragazzo non fartelo scappare. Ha più di trent’anni, lo so, ma corre e gioca e fa gol con le freschezza e l’entusiasmo di un ragazzo. Poi, se proprio dovesse andare via, sappia Mertens, che a La Plata nel mio Gimnasia un posto per lui ci sarà sempre”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli