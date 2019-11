Maradona, lettera al Gimnasia: “Decisione dolorosa, non vi dimenticherò mai”

Diego Armando Maradona saluta il Gimnasia La Plata. Il Pibe de Oro, dopo l’addio alla panchina del club argentino, ha scritto una lettera sul proprio account Instagram: “Volevo informare tutti che mi dimetto dalla carica di allenatore del Gimnasia. Prendo questa decisione con un dolore nell’anima, perché il presidente Gabriel Pellegrino non si ricandiderà alle prossime elezioni. Sono stato sinceramente sorpreso che non lo sia. Ho parlato con lui e dopo averlo ascoltato, devo fare un passo indietro. Era il momento di continuare con il progetto, cercare i rinforzi necessari. In ogni incontro con il presidente, avevamo concordato che doveva esserci unità per centrare insieme l’obiettivo. Ma sfortunatamente non potrà essere più così e non capisco perché. Spero che chiunque allenerà questo club, possa continuare con il lavoro che abbiamo iniziato e riesca a portare il Gimnasia dove merita. Sappiate che non dimenticherò MAI quel primo allenamento, il mio ritorno sui campi di calcio argentini. Vi auguro il meglio, di cuore”.

Foto: Marca