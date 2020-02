Maradona: “Leo potrebbe giocare a Napoli, ma non farebbe quello che ho fatto io”

Diego Armando Maradona ha parlato di Leo Messi e del Napoli a margine della partita di Copa Argentina con il suo Gimnasia La Plata: “Mi sarebbe piaciuto affrontare Messi. Arriva al San Paolo quando il San Paolo è in decadenza. Messi non ha vissuto ciò che ho vissuto io, ma potrebbe giocare tranquillamente a Napoli. Non potrebbe fare quello che ho fatto, chiariamo, ma mi piacerebbe che i napoletani avessero un Messi”.

Foto: RT.com