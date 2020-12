Maradona, la figlia Dalma: “Mi manchi ogni giorno”

Ennesimo messaggio d’amore per Diego Armando Maradona, questa volta a scrivere è la figlia Dalma Maradona: “Appesa ai box, ti racconto dei rigori quando sei uscito fuori perché preferivi non vederli. Ti racconto degli abbracci quando abbiamo battuto il Palmeiras in Brasile… Chiudo gli occhi e siamo lì… Ho già vinto! Mi manchi ogni giorno! Non mi serve altro! Grazie per avermi fatto amare questi colori! Che bello essere del Boca! Grazie papà!”

Foto: Instagram personale