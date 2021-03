Maradona Jr: “Vogliamo conoscere la verità su nostro padre. Se ci sono dei responsabili dovranno pagare”

Diego Armando Maradona Jr oggi sarà ufficialmente argentino. Queste le parole del figlio del Pibe de Oro a La Repubblica, che torna sulla tragedia del padre ma anche sull’emozione di diventare argentino: “Cittadinanza argentina? Emozione enorme. Da quando ho memoria, l’ho sempre desiderata. Mi sono sempre sentito al 50% napoletano e al 50% argentino. Si compie un percorso. L’Argentina è stata fondamentale nella mia vita. Voglio andare a salutare papà con mia moglie e i suoi nipoti. Questo ovviamente rende più difficile al momento il nostro desiderio. Prima o poi ci riusciremo. Prenderemo l’aereo e andremo in Argentina. E sarà meraviglioso arrivare ad Ezeiza e non fare la fila destinata agli europei, al controllo passaporti”.

Sulle indagini: “Noi cinque fratelli siamo tutti uniti nel voler sapere la verità per capire cosa è successo a mio padre il 25 novembre. Ovviamente lo stato d’animo non è dei migliori. Avrei voluto papà accanto a me altri 100 anni e non vivere questa situazione. Una cosa, però, la voglio promettere. Può riposare tranquillo. Ha un figlio che non si fermerà mai nella ricerca della verità. E se ci sono dei responsabili dovranno pagare. Aspettiamo che le indagini facciano il loro corso”.

Foto: Twitter personale