Maradona Jr: “Il Napoli farà almeno un gol al Barça, Gattuso ha creato una famiglia”

In un’intervista a Sport, Maradona Jr ha parlato della gara tra Napoli e Barcellona di Champions League in programma domani: “Il Barcellona ha una rosa spettacolare ed è avvantaggiato dall’1-1 dell’andata, ma allo stesso tempo prende gol contro chiunque e non vive un buon momento a livello psicologico. Anche per questo dico che il Napoli al Camp Nou farà almeno una rete. Messi? Lasciatemi dire che è stato meraviglioso vedere Leo nel tempio di mio padre all’andata. Chi critica Messi in Argentina comunque non capisce nulla di calcio. Messi è una stella, un fenomeno, Cristiano Ronaldo neanche gli si avvicina. Gattuso è riuscito a risolvere i problemi dello spogliatoio e a restituire la fiducia ai suoi giocatori. Rino è un grande lavoratore, non ha fatto altro da quando è arrivato a Napoli. Il Barcellona di Setién sono undici giocatori, il Napoli invece una famiglia”.

Foto: twitter Barcellona