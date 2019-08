Maradona: “De Rossi è un dono di Dio. Incredibile che abbia scelto il Boca”

La scelta di Daniele De Rossi di vestire la maglia del Boca non trova spiegazioni razionali nelle parole di Diego Armando Maradona, che ha incontrato proprio ieri a casa propria l’ex capitano della Roma. Queste le dichiarazioni del Pibe de Oro a Radio la Red: “È tifoso del Boca, sta conoscendo il nostro mondo e continua a sorprendermi in positivo. È uno che in carriera ha guadagnato un sacco di soldi, ma è venuto in Argentina nonostante gli raccontassero che qui sono capaci di ucciderti per un paio di scarpe. Mi ha parlato della famiglia, ha detto agli amici di Roma che veniva a trovarmi e gli hanno chiesto di mandare delle foto di noi due. È incredibile che sia arrivato al Boca un ragazzo così: in Qatar gli avrebbero dato 30 milioni all’anno ma ha scelto l’Argentina e il Boca perché mi vedeva allo stadio quando giocavamo nella Libertadores o affrontavamo il River. È un dono di Dio“.

Foto: Marca