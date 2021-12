Maradona Cup, il Boca batte il Barça ai rigori. E si rivede in campo Dani Alves

È il Boca Juniors a vincere la Maradona Cup, torneo organizzato a Riyad per celebrare la memoria del Pibe de Oro. Superato il Barcellona ai calci di rigore, dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari con le reti di Jutgla e Zeballos. E’ tornato in campo con la maglia blaugrana Dani Alves, alla prima uscita dal ritorno in Spagna: il brasiliano potrà essere impiegato da Xavi solo da gennaio nelle competizioni ufficiali. Foto: Twitter Boca Juniors